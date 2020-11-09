苗栗縣議員孫素娥反映地方心聲，希望新東大橋再度亮起來。（何冠嫻攝）

新東大橋為全台首座對稱斜張全電焊式鋼橋，苗栗縣政府加裝上千顆LED燈泡後亮化橋梁，更成為地標亮點，但因LED燈具易光衰磨損等，修繕經費動輒上百萬，新東大橋熄燈多時，地方極力爭取再度點亮新東大橋，創觀光亮點促進產業發展。縣府也將向營建署、觀光局等單位，爭取經費以投射方式點亮新東大橋。

縣議員孫素娥表示，新東大橋連結苗栗市與公館鄉，過去夜幕垂降橋梁閃爍七彩光芒，成為知名地標，但因燈具故障頻率高，已經熄燈多時，鄉親、遊客皆希望新東大橋能再度亮起來，去年已向縣府反映，卻未獲重視。

由於新東大橋燈具歷經風雨，設備逐漸損壞，LED燈具超過使用年限，不但出現光衰、連接在纜線上的線路也因磨損腐蝕，每次修繕需耗費上百萬元經費，修好又換其他地方損壞，修不勝修，縣府礙於經費困窘，去年悄悄熄燈。

苗栗縣長徐耀昌表示，新東大橋LED燈具系統，整體都已經老舊且不堪用，全部翻新、修繕改善等，經評估需要約6000萬元經費，且為降低設備損壞頻率，研議以投射式，將向中央以前瞻計畫挹注經費，倘若爭取未果也只好另闢財源支應，將全力以赴重現地標亮點。

(中時 )