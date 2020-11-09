華研(8446)董事會通過第3季財報，單季合併營收2.79億元，年減28.2％，不過，季增2.8％，主要疫情控制得宜，藝人公開活動較上半年增加，淨利歸屬於母公司業主1.23億元，年減3.8％，每股盈餘2.33元。累計前3季合併營收8.66億元，年減21.2％，淨利歸屬於母公司業主3.68億元，年減10.0％，每股盈餘6.96元。

第3季營收比重方面，授權收入占比91.6％、演藝經紀收入7.9％、實體收入0.5％，高毛利授權收入比重9成以上，單季平均毛利率80.8％，營益率54.6％維持在歷史高檔，淨利1.23億元也較上季成長7.7％，今年仍保持每季每股盈餘在2元以上的高獲利能力。

今年以來，動力火車、周蕙、閻奕格、李友廷、文慧如、Karencici等持續推出作品，以及為戲劇《誰是被害者》、《做工的人》打造影視原聲帶，歌曲也都是排行榜上常客。此外，公司也為藝人爭取更多代言活動，近期林宥嘉、動力火車均有新的代言產品與活動，江宏傑、福原愛則分別參與實境節目《全明星運動會》、大型廚藝選秀節目《料理之王》演出，公司演藝經紀收入穩定增加。

此外，10月合併營收0.97億元，月增0.8％，年減31.37％；累計前10月營收9.62億元，年減22.4％。公司為各個歌手規劃活動，周蕙11月舉辦「漫步月光下」演唱會，兩場門票已全部完售；F.I.R.成員也在北京合體，加緊新作品的錄音製作，以及後續的演出活動。

(時報資訊)