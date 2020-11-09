儘管短線炒作美國科技巨頭股票造成13億美元虧損，但日本軟銀集團（SoftBank Group Corp ）上半年度淨利仍然暴增3.5倍，而投資兩個願景基金的淨收益達到135億美元。

該公司報告，利用龐大現金儲備進行多元化經營的意圖適得其反，對那斯達克科技巨頭股票的投機操作導致公司損失1,317億日圓（12.7億美元）。

執行長孫正義8月宣布，軟銀集團將把來自於資產套現的多餘資金投入科技股與衍生品投資，以從科技股的上漲中獲利。軟銀的如意算盤打得雖精，但結果卻令人失望，其衍生品投資損失高達2920億日圓。截至9月底，軟銀仍持有價值168億美元股票部位，其中包括亞馬遜、谷歌母公司Alphabet與臉書。

不過，其投資績效仍有亮點，受惠於科技股估值普遍上揚，其龐大的第一願景基金投資組合價值不再低於成本。第一願景基金公布對83家新創公司投入的750億美元投資，截至9月底的價值已經達到764億美元。規模較小的第二願景基金價值為76億美元，遠超出總成本26億美元，主要受惠於貝殼找房公司的上市。

軟銀以營運重心從經營事業轉向科技投資為由，不再以營業利益作為營運表現指標。該公司宣布上半年度（4～9月）可歸屬股東之淨利為1.88兆日圓，較去年同期成長近3.5倍。軟銀表示，這主要反映其投資的Sprint與T-Mobile US Inc合併的相關收益。

軟銀集團上半年度營收年增3.6%，為2.63兆日圓。

該公司一直在出脫其核心資產，如對中國電商巨頭阿里巴巴和日本電信業者軟銀公司（SoftBank Corp）的持股，為度過新冠疫情危機籌集資金。軟銀集團將部分資產套現的資金投資美國上市公司股票與股票衍生品，也實施庫藏股計畫。透過買回自家股票，使軟銀集團股價屢創新高，但軟銀市值與資產價值之間的缺口持續存在，已經令公司高層開始考慮讓集團私有化的計畫。

(時報資訊)