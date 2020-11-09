新坡消防分隊新任分隊長 今舉辦佈達典禮 17:062020/11/09 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市新坡消防分隊由張家瑋擔任新任分隊長，今日舉辦佈達典禮。（姜霏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市新坡消防分隊於9日上午舉行新任分隊長佈達儀式，由第三大隊大隊長殷明坤主持，典禮期間殷大隊長介紹新任分隊長張家瑋，也勉勵新坡分隊同仁遵循其領導，秉持對消防熱忱，服務轄區內民眾，以及同仁辛勞。 張家瑋年僅38歲，於中央警察大學畢業，曾擔任桃園市消防局災害管理科、災害搶救科及緊急救護科的科員，專長為災害管理、災害搶救。 殷大隊長強調，消防分隊是地方上重要的一環，期許在新任分隊長的領導下，能完成救護、救災，以及消防的相關任務。並提醒消防同仁持續強化技能、體能，以及恪遵職責。 (中時 ) #消防 #分隊長 #災害 #同仁 #大隊長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投草屯分局強化校安維護 於同德高中舉辦講座 15:412020/11/09 寶島 統一獅14日辦封王遊行 黃偉哲透露：會有加碼活動 16:572020/11/09 生活 南科自造基地培訓有成 6隊奪機器人大賽雙聯盟冠軍 15:052020/11/09 寶島 北港鎮鎮長、清潔隊長涉販售清潔隊員職位 3監委自動調查 13:262020/11/09 政治 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 04:102020/11/09 財經要聞 竹市首創「MR實境」救災場景，用高科技抓出救災盲點 13:482020/11/09 生活 台中四分局義警女兒酒駕傳派出所長取締遭飆落淚 警方：依法處理、絕無偏袒 17:502020/11/09 社會 夏美領騎勇闖大梨山 今抵福壽山天池畫下句點 16:332020/11/09 寶島 百億養豬基金豬農「分不到一半」陳吉仲：細項會再說明 15:312020/11/09 生活 搶美防疫商機 台檢測廠忙卡位 04:102020/11/09 財經焦點 寶島熱門新聞 大甲聖母宮遶境惹民怨 凌晨2時煙火放不停 - 寶島 嘉168線植栽養護查驗出包還過關 議員砲轟太誇張 - 寶島 用腳認識金門 金大帶領學子開心走讀 - 寶島 小琉球有62間環保旅店 全屏東數量密度最高 - 寶島 小五童寫求助信 50餘名志工助修屋圓夢 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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