桃園市新坡消防分隊於9日上午舉行新任分隊長佈達儀式，由第三大隊大隊長殷明坤主持，典禮期間殷大隊長介紹新任分隊長張家瑋，也勉勵新坡分隊同仁遵循其領導，秉持對消防熱忱，服務轄區內民眾，以及同仁辛勞。

張家瑋年僅38歲，於中央警察大學畢業，曾擔任桃園市消防局災害管理科、災害搶救科及緊急救護科的科員，專長為災害管理、災害搶救。

殷大隊長強調，消防分隊是地方上重要的一環，期許在新任分隊長的領導下，能完成救護、救災，以及消防的相關任務。並提醒消防同仁持續強化技能、體能，以及恪遵職責。

(中時 )