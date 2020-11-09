台北市拚綠能，電動車與充電站如雨後春筍不斷冒出，但目前卻無消防、建築等法令限制，電動車充電在全台釀成多起火災，北市目前設有198處電動機車充電站，北市議員潘懷宗在9日質詢時提出，北市府應把關鋰電池放在地下停車場形成的公安疑慮。

電動機車充電已釀成多起火災，今年全國就有超過32起因鋰電池發生火災的悲劇，北市停管處目前已核准32處路外停車場設有電動機車電池充電站，共100台、800顆電池，而設在地下停車場的就有92台、736顆電池，不過，潘懷宗擔心，目前地下停車場核准如此多的鋰電池，無相關法令規定，恐形成安全疑慮。

潘懷宗說，「曾請教鋰電池專家得知，鋰電池失效的風險永遠都存在，過度充電就會起火燃燒，北市拚綠能趕進度，安全法規也要同步，目前尚無建築、消防等安全配套規範，應盡速研議納管。」潘指出，設置在加油站附近的充電站，也可能有引燃危險，應擬訂法規，規範充電站與加油站安全距離。

潘懷宗要求，充電站安全無法管，北市產發局應優先於中央，填補公共安全配套規範的法令空窗期，不可一拖再拖。

對此，產發局長林崇傑表示，經濟部已有相關法規草案；台北市長柯文哲則說，「台北怎麼做，其他縣市就會跟進，北市會開始研議制定相關的法規。」

(中時 )