台中國家歌劇院的「開門計畫」，2016年起與近10家企業攜手，4年來為偏鄉孩子及樂齡人士多達萬餘人開啟藝術之門，讓他們首度走進劇場欣賞藝術節目。歌劇院9日表示，2019年起更與信義公益基金會合作，已累計百餘名長輩參與藝文體驗之旅，日前還邀請77人平均80歲的「千歲團」，進場觀賞明華園的《鯤鯓平卷》演出。

台中國家歌劇院表示，為拓展藝術教育參與對象，針對各年齡層特性規劃藝文體驗活動，打造1至99歲全齡化參與。其中，「開門計畫」與近10家企業攜手，4年來為少有機會接觸表演藝術的偏鄉孩童及樂齡族群萬餘人開啟藝術之門，今年至今已邀請600人走進劇場。

台中國家藝術總監邱瑗表示，歌劇院期待拓展學齡孩童藝術視野與想像力，並陪伴樂齡族享受生活、找回屬於自己的生命感動。

台中國家歌劇院今年8月曾與彰化縣縣西鄉老人會合作，邀請84名、平均年齡70歲的「千歲團」，欣賞音樂劇《台灣有個好萊塢》，並安排演前導聆活動，與長輩們分享音樂劇樂趣。

值得一提的是，歌劇院從2019年起與信義公益基金會關懷樂齡族群，已累計超過百位長輩參與專屬的藝文體驗之旅，11月8日邀請77人、平均年齡80歲的「千歲團」進場，觀賞知名歌仔戲劇團明華園的《鯤鯓平卷》演出。

(中時 )