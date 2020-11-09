◎來台中國際花毯節探險 徜徉愛麗絲夢遊仙境
年底最盛大的花卉慶典「2020台中國際花毯節」10周年大展將登場，今年以愛麗絲的花境探險為主題，打造由立體花卉裝置構成的大型迷宮。
◎歐業熱拿痛錠300萬顆受潮 食藥署下令回收
國內又有藥廠出包，這次是因降低成本將乾燥劑減量釀禍，食藥署今天公告，歐業熱拿痛錠為省成本將乾燥劑從每百顆1包減為每千顆2包，導致藥物受潮外觀異常，要求業者應在11月29日前回收8批共300萬顆，並須繳交回收成果與後續預防矯正措施。
◎每天喝一匙油可減肥？醫生曝嚴重後果
打破「喝油可減肥」迷思，每天早上喝一湯匙的油，不僅不能解決潤腸效果也無法減重，連續喝油一個月，三酸甘油酯竟高達平時的15倍，恐怕還會引起心血管疾病。
◎投資英國停車位吸金15億 5人被訴
台灣搜房、亞太國際地產2家公司，遭檢舉以推銷投資英國的停車位及旅館等使用權，保證獲利、保證買回為由，共吸金15億多元，台北地檢署今依違反銀行法及詐欺等罪，將亞太國際地產負責人秦啟松、台灣搜房董事長楊建傑共5人。
(中時新聞網)
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