受到十一長假影響，並未全線加班，導致產出減少，玉晶光（3406）10月合併營收16.54億元，較上月18.6億元下滑11.08％，惟仍拿下歷史第五高以及歷年同期新高，相較於去年同期的14.68億元，呈年增12.63％，另累計前10月合併營收為126.24億元，也較去年同期97.26億元，成長29.8％。

玉晶光指出，待11、12月大陸長假過後、全員恢復正常上班，產出就會趨於正常。

(工商 )