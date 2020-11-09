十一長假效應 玉晶光10月營收呈月減 惟仍創歷年同期新高 17:092020/11/09 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到十一長假影響，並未全線加班，導致產出減少，玉晶光（3406）10月合併營收16.54億元，較上月18.6億元下滑11.08％，惟仍拿下歷史第五高以及歷年同期新高，相較於去年同期的14.68億元，呈年增12.63％，另累計前10月合併營收為126.24億元，也較去年同期97.26億元，成長29.8％。 玉晶光指出，待11、12月大陸長假過後、全員恢復正常上班，產出就會趨於正常。 (工商 ) #玉晶光 #產出 #合併營收 #長假效應 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞穎逆勢成長 10月合併營收續創單月新高 12:012020/11/09 財經 上銀、亞德客 年營收贏過去年 04:102020/11/09 證券．權證 《半導體》聯電10月營收創次高 Q4再戰新高 14:482020/11/09 財經 多晶矽價格持穩 達能10月營收1,041萬元 16:412020/11/09 財經 《半導體》世界先進10月營收月減0.07％ Q4估再創高 14:142020/11/09 財經 《半導體》華邦電10月合併營收月減8.19％ Q4吃蘋果強身 16:302020/11/09 財經 《光電股》缺料＋長假影響 面板雙虎10營收月減個位數 15:052020/11/09 財經 華碩10月營收續站5年同期高點 15:592020/11/09 財經 《其他股》季節性交替 鈺齊10月營收年減逾3成 16:132020/11/09 財經 漢來美食10月營收3.32億元、年增15％ 連4月創同期新高 16:102020/11/09 旅遊 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 民進黨美大選押錯寶台灣沒救了？專家爆一線生機 - 財經 遭爆違規用學生工！蘋果喊停新業務 和碩回應了 - 財經 - 工商 NB大廠仁寶內部電腦癱瘓 疑似勒索病毒搞的鬼 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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