以色列將在12月獲得「薩爾6型」防空巡邏艦(Sa’ar-6-class corvette)，該型艦由德國蒂森克虜伯海軍系統公司(ThyssenKrupp Marine Systems,TKMS)興建，但是其武裝與雷達觀測系統都是以色列自製的。以色列在該艦上安裝他們相當自豪的鐵穹防衛系統(Iron Dome)，可有效攔截來襲的低空砲彈與飛彈，4艘薩爾巡邏艦將防衛以色列的幾座油氣井。

防衛新聞(Defense News)報導，薩爾6型 的首艦已接近完成，本周(11月11日)將在TKMS 公司的基爾造船廠，舉行交艦儀式，屆時軍艦上原本的TKMS 公司旗，就會換成以色列國旗。

以色列希望薩爾6型 能夠捍衛該國在東地中海的海上基礎設施，以色列的領水範圍是陸地面積的兩倍有餘。其中最有價值又特別脆弱的就是以色列的幾處油氣井，包括Karish-Tanin、Leviathan和Tamar等氣田。

最近東地中海還特別不平靜，土耳其與希臘正在爭執塞浦路斯的海上天然氣鑽井歸屬問題，其中土耳其已派出海洋觀測艦與軍艦進入東地中海，引發希臘、埃及、約旦和巴勒斯坦各方勢力的關心。雖然土、希的爭執與以色列無關，但是以色列當然會加以提防。

以色列國防軍解釋說：「根據安全評估，東地中海地區的恐怖份子，有可能具備發射彈道火箭的能力，我們的幾座油氣井都有射程內。為此，我們需要高性能的巡邏艦，也就是薩爾6型。它的鐵穹系統，可以引導大衛彈弓飛彈(David’s Sling)將威脅物給擊落，也能將資料即時通知陸地上的防空網，請他們一起幫忙。」

以色列國防軍說，薩爾6級巡邏艦的戰鬥系統，90％以上是以色列自製的，安裝著以色列3大國防公司的系統，包括：以色列航太工業公司(IAI)的阿迪爾雷達(Adir radar)、拉斐爾先進防禦系統公司(RADS)提供的海鐵穹系統、IAI的巴拉克點防禦飛彈(Barak 8)、艾爾比特系統(Elbit Systems)的電子戰裝備、拉斐爾公司的C-Gem飛彈誘餌撒布器。

艦上主砲為76公釐快速炮。

薩爾6型全長90公尺，滿載排水2000噸。以色列國防軍說，薩爾6型具備隱身設計，雷達橫截面較低。它很可能是以色列海軍未來30年的艦隊骨幹。

(中時新聞網)