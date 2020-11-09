一名重度聽障女子工作時認識彭姓廚師，彭男見小婷弱勢可欺，去年4月先對她熊抱性騷擾，過幾天又對她強吻摸胸，小婷都不敢聲張。半年後彭男又再傳臉書訊息騷擾小婷，小婷因恐懼害怕而提告。高雄地院審理後依性騷擾、加重猥褻罪被重判3月、3年6月徒刑。

女子患有聽障、無法言語，因服務業工作認識彭男。去年4月7日，彭男約女子下班後到便利商店喝飲料，隨後彭男順勢約女子到家裡坐坐。

沒想到，彭男趁女子低頭滑手機之際，突然從後方熊抱襲胸，女子當場嚇到掙脫，逃離彭男住處返家。彭男事後道歉取得女子原諒，雙方數日後又相約看電影，看完電影2人又返回住處，女子再度遭到彭男熊抱，甚至又摟又親，所幸再度順利逃脫。

去年9月間，彭男又透過臉書訊息騷擾女子，女子內心的陰影再度浮現，在母親陪同下至警局報案，女子比手畫腳、甚至以手繪的方式畫出彭男家中擺設及侵犯位置。女子的老闆得知該事，直接到彭男工作地點興師問罪，彭男還直呼「誤會了」。

開庭時，彭男辯稱絕無侵犯，否則怎麼可能二次約女子出來看電影。但法官勘驗女子手機訊息，發現彭男曾強調「是我的錯」，女子則回「請您離開」、「我不接受您的道歉」，認定證據確鑿。

法官認為，彭男利用女子弱勢、反覆侵犯，供詞反覆且避重就輕，也未與被害人和解，最後違反《性騷擾防治法》判他3月徒刑，另因對身體障礙者犯強制猥褻須加重其刑，強制猥褻部分判刑3年6月，可上訴。

(中時 )