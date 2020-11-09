南投縣長林明溱說，敬老愛心卡搭小黃公車，明年試辦。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊，交通不便，許多鄉鎮連公車都沒有行駛，縣府委託逢甲大學規畫推動「小黃公車」，讓長輩搭乘計程車，並使用敬老愛心卡折抵原公車費用，最快預定明年開始，在竹山鎮、國姓鄉試辦。

南投縣議會9日縣政總質詢，民進黨籍議員賴燕雪、葉仁創、陳翰立、蔡銘軒、廖梓佑、陳宜君、王秋淑等人輪番上陣；葉仁創指出，台中市的敬老愛心卡，除了搭乘公車，還能搭乘計程車、抵減就醫部分負擔等多樣化功能，希望南投縣比照辦理。

縣府社會及勞動處長林志忠指出，南投縣65歲以上及身心障礙民眾12萬多人，敬老愛心卡一年編列6000萬元經費，難以像財政規模幾達縣府10倍的台中市擴大功能，而且中央明訂敬老愛心卡屬「非法定社福支出」，不能運用公益彩券盈餘分配款等財源支應，還可能被中央扣減相關社福補助款！

縣長林明溱強調，南投縣敬老愛心卡在他任內已從每人每月300元增加為1000元，每年預算金額也從2000萬元增加到6000萬元，如果中央能重視補助敬老愛心卡，南投縣民一定受惠更大。

林明溱說，針對縣內沒有公車行駛的偏遠地區，長輩及身心障礙縣民的乘車需求，縣府已委由逢甲大學規畫推動「小黃公車」，年底就能完成期末報告，明年起選擇偏鄉地區試辦，目前已有國姓鄉、竹山鎮公所提出申請；原本沒有公車可搭的民眾，至少就能搭計程車，並以敬老愛心卡折抵原公車費用，至於確切的執行方式，將會訂定詳細辦法，解決民眾交通不便問題。

(中時 )