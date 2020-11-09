王道銀行（O-Bank）即日起推出雙11網購刷卡加碼現金回饋，用戶刷王道銀行簽帳金融卡除了可享既有的不限通路無上限之1％現金回饋，於任一網購平台單筆消費滿新台幣1,111元，可享加碼現金回饋新台幣111元，現金回饋達10％；於momo購物網、PChome網路購物及蝦皮購物等指定通路刷卡消費達固定金額，再享加碼現金回饋5％至20％不等，於PChome網路購物單筆達8,000元，現金回饋總計最高可達22％。

搭配雙11購物節，王道銀行另推出市場少見的兩年期階梯定儲，年利率最高達1.1％，提供想省錢的消費者優惠購物，也提供想存錢的消費者高利定存選擇。

王道銀行推出多重雙11網購刷卡加碼現金回饋方案，除了今年底前既有不限通路無上限之1％現金回饋，於即日起至11月13日，凡用戶持王道銀行簽帳金融卡於任一網路購物通路刷卡單筆消費滿新台幣1,111元，並於王道銀行活動官網登錄成功，可再享有加碼現金回饋新台幣111元，限額1,800名。

除上述活動外，王道銀行更與特定通路業者合作，再推出加碼回饋。即日起至11月月底前，持王道銀行簽帳金融卡於momo購物網刷卡，並於該平台登錄成功，全月單筆消費滿新台幣5,000元，可享加碼現金回饋新台幣300元；全月單筆消費滿新台幣16,000元，可享加碼現金回饋新台幣1,200元；11月9日至13日期間，單筆消費滿新台幣12,000元，可享加碼現金回饋新台幣1,200元；活動登錄於11月16日16:00起開放，名額有限，額滿為止。

同時，即日起至11月底持王道銀行簽帳金融卡於PChome線上購物、PChome 24h購物以及PChome購物中心等通路刷卡，並於該平台登錄成功，單筆消費滿新台幣3,500元，可享加碼現金回饋新台幣175元；單筆消費滿新台幣36,000元，可享加碼現金回饋新台幣3,600元，此兩項活動登錄於11月13日15:00起開放，名額有限，額滿為止；11月10日至11日期間，單筆消費滿新台幣8,000元，可享加碼現金回饋新台幣1,600元，加碼回饋率高達20％，活動登錄於11月12日15:00起開放，名額有限，額滿為止。此外，即日起至11月底，持王道銀行簽帳金融卡於蝦皮購物刷卡，單筆消費不含運費滿新台幣1,000元，不需登錄即可現折新台幣50元，限額前1,000名，每一蝦皮帳戶限折一次。

為了讓消費者在雙11購物節開心購物之餘不忘好好儲蓄，王道銀行同步於今年11月11日至2021年2月26日，推出二年期新台幣階梯定儲方案，存款第一年享優惠固定年利率0.88％，第二年享優惠固定年利率1.1％，專案僅供客戶新增資金參與，新增資金為客戶申辦定儲當下帳戶內新台幣及外幣之活存（儲）及定存（儲）總餘額超出今年10月29日當日總餘額之金額，新台幣3,000元即可起存，不限存款筆數，在低利時代提供用戶長天期大額優利存款的好選擇。

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