台灣櫻花（9911）9日公布財報。受惠高毛利智能產品銷售持續成長，以及淨水器新品市場反應熱絡，挹注第三季EPS達1.06元、年增約2成，創下同期歷史新高；此外，櫻花因Q1政府節能補助帶動熱水器與瓦斯爐的換購潮，前三季毛利率高達37.8％、歸屬於母公司淨利5.47億元，EPS達2.5元，年增近3％，皆創下同期歷史新高！

台灣櫻花今日同時公布10月合併營收為5.96億元，年增14.46％；前10月合併營收51.65億元，年增7.88％。

台灣櫻花近幾年營收與獲利持續穩定成長，成長利基主要來自高毛利智能產品的銷售成長，及整體廚房在專案市場的持續拓展。

此外，櫻花看好台灣每年超過百億的淨水市場商機，自去年8月開始積極布局搶攻淨水器市場，於全台各地開設「Sakura Water淨水專櫃」的通路佈點，2020年預計展櫃超過200家，截至目前已展櫃192家。隨著展櫃效益持續發酵，今年前三季，櫻花淨水器銷售額年增率高達1.5倍，逐步加大淨水器的市佔率。

在新市場的部分，櫻花已經成立「櫻花家居」事業，預期將逐年擴大營收貢獻，布局搶攻每年千億的整體裝修市場商機；在海外市場的部分，櫻花為長遠發展需求，今年規劃透過設立新加坡100％控股公司，轉投資Mekong Trading Co., Ltd.取得51％股權，共同合作深耕越南市場，發展東南亞市場，預計投資400萬美元。

(工商 )