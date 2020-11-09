人民幣在岸價收漲487個基點 續創逾兩年半新高 17:202020/11/09 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數走疲，創兩個月來低點，人民幣順勢勁揚。人民幣兌美元在岸價9日收報6.5728元，較上個交易日（6日）收盤價6.6215元狂飆487個基點，單日漲幅0.74％，續創逾兩年半來的新高，成交量291.72億美元。 截至17點5分，在岸價漲勢略有收窄，報6.5816元，上漲399個基點，漲幅0.61％。離岸價報6.5604元，上漲311個基點，漲幅0.47％。 人民幣兌美元中間價9日報6.6123，升值167個基點，漲幅0.25％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #續創 #兩年半 #新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價升至6.58 續創逾兩年半新高 10:502020/11/09 財經 瑞穎逆勢成長 10月合併營收續創單月新高 12:012020/11/09 財經 國產建材前三季稅後淨利18.07億元 創同期歷史新高 16:402020/11/09 財經 出貨回溫 緯穎前十月營收創高 04:102020/11/09 產業．科技 人民幣離岸價叩關6.55元 高盛：料人民幣未來一年續強 15:392020/11/09 財經 美大選不確定性消除 台股早盤突破歷史新高 09:352020/11/09 財經 《半導體》聯電10月營收創次高 Q4再戰新高 14:482020/11/09 財經 《興櫃股》歐美消費旺季搭宅經濟 明躍10月營收連3月創高 16:472020/11/09 財經 普萊德科技10月營收1.14億元 創今年新高 16:302020/11/09 財經 《半導體》世界先進10月營收月減0.07％ Q4估再創高 14:142020/11/09 財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 民進黨美大選押錯寶台灣沒救了？專家爆一線生機 - 財經 遭爆違規用學生工！蘋果喊停新業務 和碩回應了 - 財經 - 工商 NB大廠仁寶內部電腦癱瘓 疑似勒索病毒搞的鬼 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。