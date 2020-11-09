美元指數走疲，創兩個月來低點，人民幣順勢勁揚。人民幣兌美元在岸價9日收報6.5728元，較上個交易日（6日）收盤價6.6215元狂飆487個基點，單日漲幅0.74％，續創逾兩年半來的新高，成交量291.72億美元。

截至17點5分，在岸價漲勢略有收窄，報6.5816元，上漲399個基點，漲幅0.61％。離岸價報6.5604元，上漲311個基點，漲幅0.47％。

人民幣兌美元中間價9日報6.6123，升值167個基點，漲幅0.25％。

(工商 )

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