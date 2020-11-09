桃園航空城計劃區段徵收開發案9日公告徵收，桃園市政府9日同時宣布，地政局長陳錫禎轉任桃園航空城公司董事長，地政局長遺缺由副局長蔡金鐘陞任，此項人事案將於11月11日生效，這項人事異動也顯示，桃園航空城將進入實質開發階段。

陳錫禎是英國伯明罕大學、國立政治大學雙碩士，曾任台北市政府地政局長，自2014年起擔任市府地政局長，率領團隊陸續完成各項重大建設規劃。如今航空城計畫已進入實質開發階段，業務龐雜，涉及市府地政局、工務局、交通部民航局等機關職掌，陳錫禎轉任航公城公司董事長，肩負著協調各機關、強化對外招商、穩健推動航空城計畫的任務。

據了解，陳錫禎今年原有意退休，但市府考量航空城計劃進入實質開發，航空城公司角色將更形吃重，副市長李憲明不適合長期兼任董事長職務，因此鄭文燦希望能借重陳錫禎長才，接任航空城董事長一職。

新任地政局長蔡金鐘是中興大學地政學系學士、銘傳大學公共事務碩士，投身公職30餘年，從基層做起，歷任市府地政局各單位主管，資歷豐富完整，做事務實專業。

桃園市長鄭文燦表示，航空城計畫已公告徵收，期待蔡局長能發揮地政專業，妥善溝通協調，秉持「公平、公開、透明」的原則，保障民眾權益，按部就班推動國家重大建設。

(工商 )