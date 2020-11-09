男子黃文彥去年10月17日在臉書上指蘇嘉全家族「貪到全新境界」挨告，台北地院民事庭判賠10萬元、臉書道歉；蘇還另告刑事誹謗罪，台北地檢署起訴黃男。北院刑事庭今開庭，法官苦勸雙方和解，但黃男拒絕，堅持要面對接下來的司法審判。

黃男留言指「這家族在屏東貪到全新境界」、「我親戚要遴選當校長，直接找人來家裡要錢，實在有夠無恥的！」、「他可以找四五個小弟開無牌車直接在法院把你載走，把你揍一整天再送你去醫院」，民事部分判賠10萬元、臉書道歉，雙方未上訴確定。

刑事今首開審查庭，黃表示，當時是9合1選舉，屏東是他的家鄉，他希望有更好的立委人選，認為蘇嘉全妻子洪恒珠非常有爭議，才提出自己的意見供大家參考，相關言論都是親戚間聽來的。

蘇嘉全的律師房彥輝則說，他們不是不給機會，黃男只要履行民事判決，並在刑事法庭公開道歉，就願意和解，但黃男沒有履行，今天開庭又如此辯解，足認惡性重大、沒有悔悟，無論黃男是否關心家鄉，都不能未經查證就誹謗，請法官依法量刑。

法官宋恩同苦勸雙方和解，先對告訴方說，本件民事已經確定，黃男得負出相當代價，是否還需要追訴刑事？蘇嘉全家族最近發生一些事情（指蘇震清涉貪），網友們評論不是很好聽，本件若再繼續審理下去，每次開庭每次報導，恐怕都會再引發批評，對蘇未必好。

法官轉頭再對黃男說，「我也是屏東人」，屏東以前確實有發生弊案，鄉親間難免會有傳言，但黃男曾身為台北醫學大學學生會長，應該更清楚查證的重要性，「這也是民事判你敗訴的原因」，道歉不見得是剝奪言論自由，或要你認同蘇嘉全，而是處理自己發言不完備的地方。

房彥輝強調，蘇震清的案子跟本案是完全不相關的事，只要黃男履行民事賠償，並在刑事庭公開道歉，就願意和解；但黃男拒絕，堅持不道歉，表示要面對接下來的司法審理，法官只好諭知本案移審理庭。

(中時 )