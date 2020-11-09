德國晶片製造商英飛凌周一預測下一財年營收將成長22.6%，該公司並公布第四財季的財報。
該晶片製造商放棄了三月時的財報預期，當時新冠疫情正嚴重打擊企業活動，英飛凌當時也正在進行對美國Cypress的收購案。但是第四財季業務受到中國和汽車業務的引領而出現復甦。
執行長普羅斯(Ploss)表示，英飛凌已經成功地完成一個例外地和艱鉅的財年，有一個非常可觀的第四財季，「證明公司有一堅實的商業模式，即是在不確定的時期繼續穩定地發展」。
但受限於發生中的危機，歐洲出現第二波疫情，管理單位將年度股息刪減5%，來到22歐分(euro cents)。
投資人對該刪減並不在意，並專注在營收展望。英飛凌早盤股價飆漲4%，另一方面也是受惠於拜登當選，德國股市遍揚升。
英飛凌第四財季(截至9月30日)營收來到24.9億歐元，按季上升15%；汽車市場在夏季的反彈，以及歐洲朝向電動移動的趨勢，皆助長營收上揚。
英飛凌專注於車用電子、風力渦輪和安全系統，第四財季利潤率為15.2%，高於第三財季的10.1%。
英飛凌預期2021財年的銷售為105億歐元(約合125億美元)，代表其年增率將為22.6%。業績利潤率將從13.7%復甦到16.5%。該展望符合於Vara研究的預測。
(時報資訊)
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