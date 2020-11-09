直播探險卻意外發現屍體，一名專門靈異探險的直播主「晚安小雞」，7日到台北市大同區鄭州路一棟廢棄醫院探險，驚見一具上吊的屍體，且只有上半身，警方到場調查發現，這具屍體是一名通報失蹤的男性，家屬終於找到人，對此也相當感激。

「晚安小雞」到警局做完筆錄，在直播中向觀眾解釋，他前往探險的這家廢棄醫院，3年前就曾傳出上吊事件，7日當天一踏進醫院時，立刻聞到很濃烈的味道，「晚安小雞」相當納悶，認為都過這麼久了，怎麼味道還這麼重，原本以為可能是小動物屍體的味道。

但當他走進X光室，拿著燈一照，發現一具搖晃的屍體，但只有上半身，下半身疑似放置太久風乾，所以身軀才會分離，「晚安小雞」嚇壞拔腿狂奔，衝出醫院後稍微冷靜，便報警通知警方處理。

晚安小雞透露事發後仍惡夢不斷(圖片取自/晚安小雞FB)

警方到場後拉起封鎖線，現場留有證件、手機等物品，經比對證件後，查出是一年前通報失蹤的男子，事後男子家屬也到場確認身分，家屬相當感激「晚安小雞」，不過「晚安小雞」9日凌晨開直播透露，目前仍不斷做惡夢，詢問網友是否有推薦的收驚師傅。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)