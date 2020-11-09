首波預購創下佳績，微軟（Microsoft） Xbox X以及Xbox S次世代主機搭上雙11潮流，10日正式上市，消費者搶先體驗會北中南三地起跑。

微軟今日攜手PChome 24h購物，宣布次世代遊戲主機Xbox X以及Xbox S將在11月10日正式上市。基於台灣消費者多年以來對於微軟遊戲主機的支持，以及微軟對於亞洲市場的重視，今年微軟次世代遊戲主機Xbox X以及Xbox S台灣第一次搭上首波開賣列車，可以幸運的與全球前波上市市場的消費者在第一時間體驗最新的微軟遊戲主機。

微軟次世代主機Xbox X、Xbox S。（黃慧雯攝）

入手微軟Xbox X以及Xbox S次世代主機的消費者，今年不僅可以體驗Xbox Game Pass的遊戲，選擇Xbox Game Pass Ultimate的消費者也將自11月10日起可同步享受EA Play上所有可以支援的遊戲，且不需要支付額外內用。沒有玩遊戲時，今年度Xbox遊戲主機也首度內建Apple TV（先前的機種則可自行下載），此外還有Netflix、Spotify、KKBOX等應用程式，讓Xbox可以化身隨時陪伴在你身旁的娛樂中心。

為了迎接微軟次世代主機Xbox X以及Xbox S在台上市，今日微軟攜手PChome 24h等夥伴，在北中南三地同步舉辦限量首賣會。11/10~11/15則在台北（華山1914園區金八廣場）、台中（台中大遠百1F時尚廣場）持續舉辦上市體驗會，想要搶先體驗Xbox X以及Xbox S可呈現的遊戲體驗，千萬別錯過。

因應Xbox X/Xbos S首波預購銷售一空，除了在北中南分別舉辦限量上市活動外，PChome今日也公布10日凌晨0點平台上將有限量Xbox X/Xbos S開賣，邀請消費者可以前來搶購。此外，微軟指出，搭配全球上市時程，全新Xbox X/Xbos S 10日也將開放第二波預購（預計11/19到貨），並預計在月底開放下一波預購，消費者可多加留意。

在今日活動現場，微軟為展示支援4K畫質的遊戲品質，特搭配LG的4K電視進行展出 。微軟指出，為了最全面體驗最新遊戲效能，除了入手微軟次世代主機Xbox X以及Xbox S之外，微軟也提供消費者可以把握機會升級家中電視（可支援120Hz更新率），讓最完整的遊戲性能可以在相應電視中完整展現。

(科技)