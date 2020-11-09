中央發放三倍券拼振興，新北市獨推新北版的「特惠券」，9月上路迄今短短2個多月，已發放48萬張，回收金額達1500萬元，只剩4成多沒用完；不少攤商坦言，中央的三倍券面額又大又難兌換，一周收不到5張，反倒是新北特惠券面額小，民眾使用率高，真正照顧地方小攤商，「比三倍券好用太多！」

全台拼振興，考量三倍券最小面額200元，新北市經發局推出500換800的「新北版特惠券」，民眾拿500元三倍券，可兌換800元的新北版特惠券，適用於新北5大夜市、38座公有市場；9月起上路迄今短短2個半月，共發放48萬240張、回收28萬7134張，回收率將近6成。

「三倍券一周收不到5張，在夜市使用率很低！」板橋湳雅夜市主委游清富指出，湳雅夜市共230名攤商，大多主打銅板美食，三倍券最小面額200元，政府又規定不找零，對一般民眾而言超不實用，反倒是特惠券小小一張面額50元，買杯飲料、買個小吃剛剛好，民眾使用更上手，平均每位攤販一周約可收到300張特惠券。

永和樂華夜市副總幹事林順正也說，以10月份消費狀況來看，新北版特惠券回收率約占整體消費額4成，中央的三倍券僅1到2成，新北獨推的特惠券使用率更高，民眾用起來也更方便。

新北市市場處長盛筱蓉表示，新北特惠券使用期限至12月底，距今還有約2個月時間，目前已創造1500萬元效益，估計將持續刺激消費，同時經發局也搭配安心旅遊住宿、新北溫泉包等活動加碼發放。

(中時 )