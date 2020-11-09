美國大選最後結果揭曉，拜登打敗川普將入主白宮，由於英國賭客對這次的選舉超級狂熱，最新消息指出，英國博弈平台市場開出史上最大的政治賭盤，下注金額逾6億英鎊（約台幣227億元），而一名賭客在選前幾天前投注100萬英鎊（約台幣3793萬元）押注拜登獲勝，最後贏得154萬英鎊（約台幣5842萬元）。

綜合外媒報導，英國博弈平台市場因當地民眾狂熱投注，下注金額逾6億英鎊（約台幣227億元），而一名賭客在選前幾天前投注100萬英鎊（約台幣3793萬元）押注拜登獲勝，最後狂贏154萬英鎊（約台幣5842萬元），英國另一名前銀行家賭客，則在諮詢川普陣營人士後，押注川普連任380萬英鎊（約台幣1.44億元），最後落得慘賠下場。

報導指出，美國線上博弈網站（American Gambler）的亞歷克斯·科斯汀（Alex Kostin）表示，拜登當選，讓英國博弈業者鬆了一口氣，因90％賭金都壓川普連任，這個結果反而讓他們大賺一筆。

大選之前，根據《法新社》報導，英國博弈企業GVC控股（GVC Holdings）主管沙迪克（Matthew Shaddick）表示，依他估算，全球押注下一任美國總統人選的賭金總額已經超過10億英鎊（約美元13億、台幣370億），這個金額也遠超過2016年的美國總統大選賭盤金額，是當時的2倍之多，甚至超越所有運動賽事，可望成為史上最大賭盤，但最後一周押注川普連任的下注卻暴增。

(中時新聞網)