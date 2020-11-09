2020嘉義博茶會21日將於中埔鄉農會金蘭分部舉行，縣議員何子凡在9日縣政總質詢，指去年首度從六腳鄉蒜頭糖廠移師到中埔鄉農會金蘭分部辦理，周邊交通大打結，停車及接駁動線遭外界詬病，今年再次選金蘭分部，這些問題是否又將重蹈覆轍？縣府表示，這次新增150個停車位，假日會封閉富裕路至圓環路段，提供總共500個停車位給大眾停車，屆時也會加派人力調節車流。

阿里山公路是前往阿里山旅遊的必經道路，去年博茶會移師在中埔農會金蘭分部，假日交通混亂，往阿里山的車流跟博茶會的全擠在一起，何子凡質詢說，今年縣府仍執意在金蘭分部辦，去年博茶會有停車腹地不足等交通問題，他提議開闢鄰近2條產業道路，避免所有車流進出都往阿里山公路。

2020嘉義博茶會規畫8大主題館、2大奉茶區、5場茶文化講座、10場茶文化展演，並有6大類的茶文化DIY。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

縣長翁章梁答覆，當時詢問山區各農會總幹事，大家也認為因茶葉在山區，選在鄰近阿里山公路的金蘭分部舉行很適合；而對於交通問題，縣府今年向民間租借土地作為臨時停車場，希望滿足遊客停車需求，並允諾會召集相關單位，討論這2條替代道路。

何子凡還提到，以前博茶會在蒜頭糖廠舉辦時，因鄰近高鐵嘉義站，來了許多北部大客戶，但去年攤商反映場地改變，這些消費力強的族群大幅減少，營業額沒有比過去高，且攤商還抱怨會場空間太小、人流動線不佳等。

翁章梁回應，今年行銷和推廣茶文化並進，這次販賣區靠近停車場，遊客參觀完其他展場再到販賣區，買完就能直接離開，已安排相當完善的人流動線。

(中時 )