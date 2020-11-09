半導體、大陸訂單升溫，三福化(4755)、誠泰科(4767)第三季營運增溫躍進，單獲利季增29％、137％；三福化前三季EPS3.36元，誠泰科前三季每股盈餘1.55元。

此外，上緯投控(3708)伴隨風電訂單持穩出貨，連二季EPS逾2元，第三季獲利年增3.81倍，EPS2.41元；前三季EPS達5.63元。

誠泰科營收比重為熱熔膠接著劑佔96％，防水膜佔4％，工廠包括台灣路竹廠、高科廠，大陸中山廠。熱熔膠產品銷售遍及台灣、大陸及亞洲的印尼、越南、印度等新興開發中市場。

因大陸經濟動能復甦，誠泰科第三季獲利翻倍，EPS0.83元，一舉超越上半年EPS0.72元；前三季營收7.75億元，淨利0.49億元，EPS1.55元。

考量新冠肺炎疫情及整體防水材料市場變化，誠泰科決議取消108年12月25日取得土地使用權資產案，投資計畫廠址原預計取得南科高雄園區土地「工12」承租擴建，擬改於公司「工11」二期採現址擴建。

三福化基礎化學品營收占比約27％、精密化學品約55％、新興化學品（TMAHR）約18％。受惠顯影劑回收工程款項進帳，第三季營收季、年雙增13％、3％；前三季淨利3.05億元，EPS3.36元。顯影劑（TMAH）回收廠新擴建計畫預計最快2022年投產，月處理量從600噸提高至1,200噸。

上緯投控第三季營收創單季新高，年成長95.66％，毛利率19.12％，稅後淨利2.21億元；前三季獲利5.16億元，EPS5.63元。

配合客戶產能需求及未來布局，上緯投控大陸江蘇廠擴線12～15條，預計下半年陸續開出；台灣擬再增5條線，已進入認證階段，預計明年第二季開出。

(工商 )