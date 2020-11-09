中碳（1723）受惠煤焦油系列產品銷售狀況已明顯回溫，雜酚油因車市復甦，需求成長，產品出貨正常，加上瀝青產品第四季每月均有銷往澳洲船期，輕油系列產品苯、甲苯價格也有支撐，10月營收4.52億元，雖仍比去年同期衰退，但，比9月的3.93億元，明顯回升。

中碳9日公佈10月營收4.52億元，年減42.82％，月增15.01％，營業利益約0.83億元，較上個月增加99％，合併稅前淨利約0.83億元，較上個月增加32％，每股稅前淨利0.36元。

中碳發言人黃初凱指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情雖再次升溫，但對經濟衝擊程度，不若今年3、4月，預估油價應不會再大跌，中碳煤焦油系列產品銷售狀況已明顯回溫，雜酚油因車市復甦，需求成長，產品出貨正常，而瀝青產品第四季每月都有銷往澳洲船期，輕油系列產品苯、甲苯價格也有支撐，營運狀況漸入佳境。

他說，中碳2020年10月份煤焦油系列產品銷售量明顯增長，輕油產品價格也有支撐，石墨化材料除日本家用儲能客戶穩定提貨之外，歐、亞等地數家客戶的電池工廠，接近完工階段，預期接單逐步成長，對未來營運帶來正面挹注。

黃初凱指出，精碳材料方面，原有大陸市場客戶在生、熟球的提貨量已經都有回升，而受惠於三用電表需求及外銷訂單，超級電容活性碳的提貨，也明顯增加，客戶積極確認第四季提貨計畫，台灣鉛酸電池廠則提貨穩定，整體出貨量較2019年同期成長。

至於新市場開發與客戶拓展方面，他說，石墨碳微球產品已打進日本家用儲能市場，而韓國、東南亞數家客戶的儲能與動力用電池工廠，正接近完工測試階段，歐洲部分，除有客戶剛完成第一階段儲能產線建制，產品試用狀況良好之外，也有潛在客戶正在積極互動中，預期儲能市場將會是明、後年碳材料成長較快的領域，期待為中碳增添營運躍升的動能。

(工商 )