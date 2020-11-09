陶晶瑩出席雙11PChome來了演唱會總彩。（粘耿豪攝）

電商平台PChome將於10日在天母體育館舉辦雙11演唱會，由蕭敬騰、吳青峰、周湯豪、ØZI及9m88等歌手輪番開唱，同是演出嘉賓的陶晶瑩（陶子）今到場彩排，受訪聊起網購經驗，她表示上網訂購都用自己真實的姓名，至於買過最害羞的商品？她大方表示這個年紀已經沒什麼好害羞的，幽默地說：「情趣內衣除了綑綁的樣式我都試過，穿起來都不舒服，老公也沒有特別喜歡的款式，他看到我的肉體就瘋了，不需要浪費錢買（情趣內衣）！」

陶子上個月底過51歲生日，老公李李仁送她一台萊卡相機，至於說了什麼甜言蜜語？陶子笑回：「老公說『謝謝妳放過我』。」原來相機店老闆當時拿出3台相機，其中2台要價35萬元，但她卻選了一台5萬元的相機，沒讓老公荷包大失血。聊起這次演唱會主題「Amazing Future」，陶子透露未來有機會想嘗試當編劇及導演，「孩子也漸漸長大了，自己的時間多了，可以再多做一點自己想做的事」，也提到若能回到過去，最想回到高中時期，笑說因當時自己很瘦像趙飛燕，現在則像楊貴妃；至於老公喜歡她哪一種體態？陶子甜笑表示：「他對我都不挑，怎樣都不錯，別人還問我究竟對他下了什麼藥，要如何迷惑自己的老公。」

陶子距離上一次開唱已有兩年時間，她先前在社群網站宣布明年舉辦演唱會，今笑說粉絲不斷敲碗，敲到碗都快破了，坦言每次上台前都會擔心自己表現不好，但上了台又不想下來，目前已找了許多新銳音樂人一起創作，「演唱會的部分大家可以期待一下，會盡快告知好消息，希望讓歌迷能感受到耳目一新的感覺。」

陶晶瑩今為演唱會彩排。（粘耿豪攝）

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