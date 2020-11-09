海基會董事長難產，金仁寶集團董事長許勝雄將持續代理海基會董事長。外界關切董事長人選，陸委會主委陳明通今天表示，由許勝雄代理董事長一職「沒有時間點」，代理到新的董事長出來為止。

許勝雄8月起代理海基會董事長，原訂11月3日屆滿3個月，不過，陸委會表示，許勝雄將持續代理到新任董事長確定為止。

許勝雄日前受訪時說，當時行政院找他談代理海基會董事長職務時，期限是3個月，所以他都說自己是「暫代」，而12月初將會舉行董事會，討論下屆董監事人選，但目前還沒看到新名單。

陸委會和海基會今天赴立法院進行業務報告，國民黨立委洪孟楷詢問海基會董事長人選是否難產，為何至今仍由許勝雄代理？

陳明通不願鬆口，僅表示政府會積極思考這個問題。洪孟楷再追問，12月初新的董事會將成立，屆時人選名單是否會確定？有沒有可能就由許勝雄直接接掌？

陳明通表示，要尊重董事會的決定，至於董事長人選問題沒有時間點，許勝雄還是可以代理到新的董事長出來為止。

洪孟楷轉問海基會副董事長詹志宏，有否可能由他接任？詹志宏回應「我沒有辦法評論」。

(旺報 )