公視第7屆董監事審查會議於今（9）日召開，因國民黨團推舉5名審查委員全數缺席，使董、監事審查任一候選人皆無法通過4分之3門檻。文化部長李永得表示，此為國民黨「政治綁架」，試圖影響超然獨立的公視董、監事選任，文化部除表達遺憾之外，也懇請現任公視董、監事持續協助重責，以穩定公視之經營。

依據《公共電視法》，立法院須由各政黨依席次比例，推舉11至15名社會公正人士，組成公共電視董、監事審查委員會，審查由行政院提名的董監事候選人，同意門檻為4分之3以上審查委員同意。

李永得表示，此次公視董監事候選名單，連國民黨團推舉的審查委員都私下表達肯定，不知如何否決。但國民黨卻動用黨團力量，要求審查委員不得出席投票，此舉是赤裸裸「政治綁架」，也徹底違背了公視董、監事選任的「獨立超然」。

今日公視董監事審查會議，雖未針對候選人實質審查，但民進黨推派的審查委員蘇正平提出臨時動議，認為《公視法》並無規範候選人通過門檻，究竟為出席委員的4分之3，還是全體委員的4分之3，希望修改辦法，改為只要出席委員中的4分之3以上同意，即可通過候選人。在投票表決下，該臨時動議也已通過。

對於審查委員會通過臨時動議，將門檻改為出席委員的4分之3。李永得表示，因法律規範不明確，所以有模糊空間，但文化部均尊重審查委員的法律見解跟建議。

但李永得也坦言，從母法重新修訂條文，會比較好一點，文化部將請示法律相關機關，「修法上曠日廢時，假使能取得法律主管單位的解釋，我們文化部有解釋空間，當然我們會義不容辭擔起這個責任。」

(中時 )