在拜登勝選後，觀看陸美緊張的貿易局勢是否會有轉變，外界認為民主共和兩黨對抗北京當局架構可能難以改變，但雖拜登政策較能預測，預料在對陸談話上將較為緩和。

川普政府上任以來，不斷對大陸不公平貿易抱怨，甚至是發動貿易戰、關稅制裁等方式，對北京當局施加壓力，並在2018年底對華為首席財務長孟晚舟出手，就此展開對華為5G的追殺行動。美國商會主席 Greg Gilligan表示，陸美之間商務往來，不會因為美國總統換人而改變，預計雙方都保有鷹派人士去推動對華的強硬政策。

陸美今年1月中旬簽署陸美第一階段經貿協議，但大陸購買美國農產品進度嚴重落後，至今也沒有啟動第二階段經貿談判的跡象。目前外界仍不清楚拜登的關稅政策立場，但自始以來不斷有美國企業抱怨，高額關稅傷害到這些美企與消費者利益。

美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS) 資深大陸專家Scott Kennedy表示，川普與拜登之間政府銜接需要很長一段時間，同時還要控制疫情，在對陸貿易部分，預料貿易戰不會停歇，要討論取消關稅或撤銷華為制裁，還不是時候。

拜登在今年早些時候曾發表文章提到，美國一定要對陸有強硬動作，最有效的方式就是與盟國建立統一戰線，對抗北京當局漠視人權的行為。但其中也提提到，陸美都期望透過外交政策，取得一些商業合作的可能性。大陸政策科學協會經濟政策委員會副主任 Xu Hongcai指出，拜登、歐巴馬政府都了解，對話需要更多基礎，這將終結非理性的川普時代，並聲稱北京當局已經相當努力在解決美國認為的貿易問題。

(中時新聞網)