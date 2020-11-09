吉爾．拜登在拜登的副總統任內8年，持續擔任全職教師，在成為第一夫人後將繼續其教師工作。（圖／推特@DrBiden)

2020年美國大選總統當選人拜登（Joe Biden）的妻子吉爾（Jill Biden）將成為美國231年來首位保持全職工作的第一夫人。吉爾．拜登擁有一個教育博士與2碩士學位，自2009年起在北維吉尼亞社區大學擔任英文教師至今，包括在拜登的8年副總統任內，她也持續其英文教學工作。

據《今日美國》報導，吉爾．拜登原來就在大學教書，她打算在拜登就任總統之後繼續維持其全職教學工作。第一夫人歷史學家凱瑟琳．傑里森（Katherine Jellison）說，她將把新的第一夫人角色帶入21世紀。從歷史上看，美國人通常認為第一夫人應該在白宮內擔任總統夫人的角色，現在美國人也許是時候去接受第一夫人同時有專門職業的想法了。

Teaching is not what I do. It's who I am.



I'll be giving my convention speech tonight from my former classroom.



Brandywine High School. Room 232. pic.twitter.com/NXx1EkqVGq — Dr. Jill Biden (@DrBiden) August 18, 2020

《商業內幕》指出，多年來，吉爾．拜登在各種媒體上表達她對教學的熱情和承諾。她曾在推文中表示，教師不是我的工作，而是我的身份。今年8月她接受CBS訪問時即已表示，如果拜登能進入白宮，她將繼續擔任教職，「我希望人們珍惜老師並了解他們的貢獻，同時不斷提高教師的專業水準。」

吉爾．拜登1951年生於新澤西州（New Jersey），在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）長大。她在德拉瓦大學（University of Delaware）取得英文學士學位，後來再取得兩個碩士學位及一個教育博士學位。

在這次競選期間，吉爾．拜登暫時停職，專心協助其夫婿競選。她接受CNN訪問時曾說，拜登經常在事業上支持她，美國大選期間正是她回報丈夫支持的重要時刻。

(中時新聞網)