受疫情影響，今年許多電競賽事、玩家盛會都被打亂腳步，身為玩家的你，極為期待來一場熱血的電競盛事，發揮你累積已久的實力嗎？由高雄市政府運動發展局主辦的高雄電競嘉年華即將登場，自2020年12月11日至13日，一連三天為歲末帶來精彩的電競饗宴！

美國藝術家安迪．沃荷(Andy Warhol)曾說：「在未來，每個人都有15分鐘的成名機會。」應證了現今網路普及帶動人人皆網紅的時下風潮，想要成為現在最夯的實況主嗎？「直播主培訓營」完成你的夢想！ 12 月 11 日在高雄電競館的專業賽事直播設備下，專業的實況主帶領想朝實況圈發展的朋友築夢踏實，從基本產業認知、形象管理、自我行銷、直播技術與版面設計、聲音與口說表達，全方位幫你打造個人品牌，讓學員可以吸收到課堂上學不到的經驗，讓你成為直播界新秀！

說到電競嘉年華，怎麼可以沒有最熱血的電競賽事呢？自 12 月 11 日到 13 日，每天都有不同的電競賽事等著玩家。11 日是《英雄聯盟》第一銀行LSC第四屆校園聯賽的賽事，作為全台最大的校園電競賽事，LSC對每位懷有電競夢學生來說是實踐夢想的頂尖舞台，屆時將推出高中職組與大專院校組的兩場對戰。

12 日以台灣獨立遊戲團隊推出的《動物之鬪》表演賽為開場，緊接著是《特戰英豪》校際盃南區決賽，以角色為核心的5對5競技戰略射擊遊戲《特戰英豪》自亮相以來，電競熱潮席捲全球，數百場賽事遍地開花，而在這場決賽將選出南區最強代表校隊，看誰能北上廝殺台灣校際盃總冠軍；13日則是籃球競技手遊《灌籃高手 SLAM DUNK》的公開賽，帶給玩家不輸給NBA的熱血賽事，三天戰事賽況精彩可期。

除了精采絕倫的電競賽事與豐富充實的活動以外，想在光榮碼頭享受好風光嗎？高雄電競嘉年華周邊還有周邊主題市集，結合科技、遊戲、電競、娛樂的潮流市集將在高雄電競館外腹地登場；有酷炫的體感科技遊戲體驗，多家知名電競硬體廠商展出最強裝備火力，更有許多間設有電競相關科系專班的高中職、大專院校擺設攤位，讓莘莘學子可以親蒞現場了解電競教育的內容，另外也有許多風格餐飲與趣味小品等著你來親自體驗！

因應目前新型冠狀病毒疫情，活動現場將全面進行防疫配套措施，民眾在進入活動場館前，現場工作人員將會使用額溫槍測量體溫、加強手部消毒，落實防疫措施，敬邀各位玩家一同享受歲末最精采、最有趣的高雄電競嘉年華。

(科技)