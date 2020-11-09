基隆市政府9日拆除中濱營區，未來串聯法國公墓、校官眷舍、大沙灣石圍遺構等，打造大沙灣歷史園區。（陳彩玲攝）

基隆市政府9日拆除中濱營區，未來串聯法國公墓、校官眷舍、大沙灣石圍遺構等，打造大沙灣歷史園區。（陳彩玲攝）

基隆市政府推動「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」，9日拆除中濱營區，未來串聯法國公墓、校官眷舍、大沙灣石圍遺構等，打造大沙灣歷史園區，市長林右昌表示，預計明年6月前完工，打造文化歷史新據點。

林右昌說，中濱營區拆除是大基隆歷史場景大沙灣歷史園區很重要的一步，營區後方是法國公墓，工程預計在明年6月前完工，到時候可以將整個沙灣歷史園區串接起來，包括大沙灣石圍遺構、法國公墓、清法戰爭砲台、校官眷舍到太平輪紀念園區等重要文資點，明年就可以看到完全不一樣的大沙灣地區。

林右昌指出，大沙灣歷史園區明年也將是2021城市博覽會的展場之一，這項計畫完成後，預計能翻轉過去沙灣發展停滯的現象，打造文化歷史新據點，重現過去風華，並提升觀光經濟，振興地方發展。

都市發展處表示，基隆大沙灣區域遍佈重要文資點，是基隆歷史文化樞紐，因文資點年久傾頹、未有整體規劃，因此基隆市政府推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」-「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」縫合周邊重要文資點。

都發處說，這次花費3300萬元拆除中濱營區，結合法國公墓、串聯周邊的太平輪遇難旅客紀念碑、要塞司令官邸、校官眷舍、市長官邸到旭丘指揮所，縫合整體歷史場域，形塑為本市歷史風貌園區，完工後將提供當地民眾舒適、通行環境。

(中時 )