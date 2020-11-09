民進黨宜蘭縣議會黨團今天（9日）要求農委會，將農舍興建「臨路臨側」規定入法前，先傾聽地方意見再決定，縣議員吳宏謀指出，早在林聰賢當縣長時代規定農舍要臨路臨側，搞得農民怨聲載道，結果卻失去政權，盼農委會要三思。

農舍怎麼蓋？前代理縣長陳金德曾認為將農舍要求蓋在邊角，是「行政指導」不甩農委會，農委會則建議內政部修正《農業用地興建農舍辦法》，將農舍「臨路臨側」入法，以維持農地完整性。

縣議員陳文昌解釋，林聰賢在擔任縣長時，對農舍管理加嚴，規定臨路臨側，陳金德任代理縣長時，訂定的審查作業要點，規畫農地的40％範圍內蓋農舍與農業設施，但農舍面積還是10％，陳金德版並沒有違反農發條例規定。

民進黨議會黨團總召陳俊宇指出，黨團絕對支持農地農用，但農舍管理等後續問題，應該大於農舍興建的申請，要求農舍蓋在臨路臨側，在宜蘭縣看來已經是錯誤的決策。

農委會回應說，依農發條例第18條規定，農舍興建應不影響農業生產環境及農村發展，以確保農業經營用地完整，農委會依監察院調查意見，並杜絕農舍炒作及避免農舍影響農業生產環境，就農舍興建條件於農舍辦法中更明確規範，目前修法建議已送內政部辦理後續作業。

(中時 )