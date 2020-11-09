李姓男子利用交友軟體販賣俗稱「G水、液態搖頭丸」的二級毒品，員警釣魚逮獲後發現，李男販售的僅是G水原料「丁內酯」。高雄地院認為該成分並非列管毒品，無法論處毒品罪，但李男拿假貨謊稱毒品反倒害自己吃上官司，被依加重詐欺取財未遂罪判8月徒刑，須入獄，可上訴。

今年3月1日李男利用交友軟體「Grindr」，刻意使用暱稱「水找我」吸引毒品買家上門。警方佯裝顧客上線詢問有無G水現貨，李男回覆「鳳梨汁／20ml$400、草莓汁／30ml$600」等行話，雙方進一步加Line、約定面交。

當天下午，李男將丁內酯分裝成3罐並放入紙袋，開車至高雄市三民區皓東路一處巷口等待，員警便衣前往赴約，一坐上車就表明是警方查緝，直接扣得3罐證物，也在車上另外查扣2罐疑似G水證物，一併送高雄醫學大學附設醫院檢驗。

結果顯示，李男販賣的根本不是G水，只是G水的原料丁內酯，由於丁內酯非毒品危害防制條例列管毒物，法官無法論處毒品罪嫌，李男自以為逃過一劫、可脫身。

但法官表示，李男以原料謊稱毒品的行為屬詐騙，直接依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，判8月徒刑，不得易科罰金須入獄。

(中時 )