中信銀行9日宣布與icash Pay聯手，即日起民眾可從icash Pay平臺串連至中國信託銀行My Way數位存款帳戶網頁直接開戶，完成開戶後，icash Pay與銀行帳戶綁定作業即同步完成，且至2020年12月31日止，icash Pay用戶首次綁定中信銀行帳戶並完成支付，再送50點OPEN POINT（每用戶限領1次，限量2萬名）。

中信銀行指出，icash Pay支付場域涵蓋7-ELEVEN門市、星巴克、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代購物中心等統一集團通路，使用方便還可累積OPEN POINT點數。

中信銀行表示，民眾利用icash Pay APP選擇「儲值轉帳」功能，點選「銀行帳戶設定」新增連結扣款帳戶，於銀行帳戶列表右上方找到「線上開戶」功能，即可點選「中國信託商業銀行」並導入My Way數位存款帳戶進行線上開戶，完成開戶後，icash Pay就可綁定帳戶。

中信銀行指出，中信銀推出的「方便付」服務就是以存款帳戶連結各家電子支付平臺扣款，電子支付錢包合作業者包括icash Pay、街口支付、LINE Pay Money、悠遊付、橘子支付等，「方便付」用戶累計至2020年10月底總綁定人數已破110萬人，與去年同期相比成長幅度達95％，10月份交易金額亦較去年同期成長3.5倍。

中信銀行觀察「方便付」用戶發現，30歲以下未持有信用卡的比例占66％，25歲以下更高達82％，顯示連結銀行帳戶扣款的「方便付」服務提供未持有信用卡的年輕族群另一個行動支付的管道。另外，為鼓勵民眾體驗便利支付服務，即日起至今年12月31日止，凡成功開立My Way數位存款帳戶者，並於60天內連結icash Pay、街口支付、LINE Pay Money、悠遊付、橘子支付等電子支付帳戶扣款，即可獲得回饋金新臺幣50元，每人限回饋一次。

(工商 )