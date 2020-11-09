國民眾因爆發疫情，居家時間變長，獲得政府補助金，不少人添購DIY修繕工具，錩泰因客戶追加圓鋸機及桌上機床等電動工具訂單而受惠，前三季EPS攀升至4.2元，創同期新高。

錩泰9日董事會承認第三季財報，第三季合併營收14.52億元、營業毛利2.88億元、營業淨利1.44億元、稅前淨利1.48億元、淨利歸屬母公司1.15元、EPS達1.46元。前三季合併營收37.61億元、營業毛利7.75億元、營業淨利4.97億元、稅前淨利4.50億元、淨利歸屬母公司攀升至3.31億元，EPS為4.2元，改寫同期新高。

錩泰指出，錩泰外銷以圓鋸機與桌上機床為最大宗，與客戶談妥年度訂單後，客戶會逐月拉貨，今年接單比去年增加。但美國雖爆發疫情，不少美國消費者在家工作時間變長，又獲得美國政府補助金後，用來添購修繕房屋的DIY電工具，客戶第三季持續追加訂單，第三季不管營收及獲利都比去年同期、第二季好。

(工商 )