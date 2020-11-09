東哥遊艇(8478)公布第3季財報，單季營收8.58億元，年增207.8％，因受美國子公司(MIBW)營運及提列減損等一次性損失，營業損失2.63億元，稅後虧損2.96億元，每股虧損3.27元；累計前3季營收29.08億元，年增29.4％，營業利益0.12億元，稅後虧損0.7億元，每股虧損0.77元。若排除MIBW損失影響總額約3.9億元，前3季每股盈餘超過4元。

東哥遊艇指出，MIBW為美國佛州廠，負責生產70呎以下遊艇、銷售單價介於新台幣4000萬至2億元，銷售船主多為中小企業主、並非OA熟悉的超級富豪客群，且東哥追求頂級工藝水準，美國工資及固定費用居高不下，使得佛州廠生產成本掌控不易，未能發揮生產效益，近2年每年虧損金額皆為新台幣2億以上，影響每股獲利超過2元。

因此，未來MIBW將進行業務重組、轉型為貿易公司，負責協助集團遊艇零件採購等相關業務。佛州廠停止生產對集團整體產能短期雖略有影響，但高雄小港廠改建工程已完成，預計年底正式遷入投產，預計在未來3至4年間逐步開出，最終將可挹注新台幣20億元以上的營收，並有助於提升產線配置彈性。

今年疫情刺激私人遊艇需求，東哥遊艇10月營收2.79億元，年增288.5％；前10月累計營收31.9億元，年成長37.4％。年底為美國傳統遊艇銷售旺季，在手訂單交期預估今年營收可望達成雙位數成長目標；雖今年有美國工廠一次性損失，但受惠於前兩年的產品組合調整有成，全年營運表現仍可望有所改善。展望未來，揮別虧損產品線後，隨著新產品及新產能佈建到位，公司獲利樂觀可期。

(時報資訊)