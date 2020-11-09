周一歐股開盤強勁攀高。民主黨拜登在美國大選中獲得勝利，提振投資人對於穩定的歐美貿易關係的預期；另外晶片製造商英飛凌優異的年度營收財測，亦帶動相關半導體個股表現。

周一泛歐Stoxx 600指數4.73點或+1.30%，為371.15點。技術股更在早盤飆漲2.36%；旅遊休閒股亦有2.89%的好表現。

德國DAX指數暫時上漲1.3%。德國九月出口貿易數據表現優於預期。

亞洲主要股市周一幾乎全面收漲。受標普500期貨上漲激勵，日經指數來到近29年高點。投資人多押注於拜登勝選總統，共和黨人控制參議院，將導致較少的產業改革以及較多的貨幣刺激。

雖然歐洲各地疫情相當嚴重，葡萄牙周一新啟緊急狀態，但泛歐600指數在上周五達到今年以來最佳的周線表現；投資人並關注英國脫歐談判進度，英國首相表示，交易必須完成，表達了樂觀期望的氣氛。

英飛凌上漲2.7%。該公司提出2021全財年營收成長22.6%的財測。

(時報資訊)