光學鏡頭廠—玉晶光(3406)因十一長假工作天數較少，10月合併營收為16億5397萬8000元，較上月減少11.08%，由於蘋果iPhone新機銷售狀況不錯，玉晶光可望迎接史上最旺的第4季，如無意外，有機會挑戰第3季的歷史新高。

由於逢大陸十一長假，廠區未全線加班生產，導致產出減少，玉晶光10月合併營收為16億5397萬8000元，月減11.08%，但年成長12.63%；累計1到10月合併營收為126億2396萬9000元，較去年同期增加為29.8%。

玉晶光表示，11月及12月因恢復正常上班，產出將會正常，第4季有機會是史上最旺的第4季。

玉晶光將於本週公布第3季財報，受惠於蘋果iPhone新機拉貨啟動，玉晶光第3季合併營收為52.01億元，季增68.37%，年增2.85%，創下單季歷史新高，雖然有新台幣兌美元升值不利因素，預期第3季可望交出不錯的獲利表現。

(時報資訊)