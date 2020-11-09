高雄輔英科大參加109年全國大專校院運動會成績亮眼，尤其跆拳道隊杜子龍更是品勢一般男子組雪恥擊敗台大宿敵奪金，並與女選手高逸鳳聯手拿下一般混雙組金牌，順利完成二連霸，奪得雙金的他，未來想開道館，將他所學繼續傳承下去。

去年杜子龍就與老搭檔高逸鳳在品勢一般混雙組聯手摘金，自己也順利闖進品勢男子組冠軍賽，可惜飲恨敗給台大好手郭育志，屈居亞軍，但杜子龍並沒有因而放棄男子組奪冠夢想，今年捲土重來，一路過關斬將，兩人再度於冠軍戰狹路相逢，杜子龍一掃去年陰霾，開賽就展現超強氣勢，最終以0.13分擊敗對手奪冠。

杜子龍表示，回想自己當時會接觸跆拳道說來有趣，他就讀國小時，偶然見到同學被欺負，便激起他內心無限的正義感，加上父親當警察，因而踏上了跆拳之路，訓練雖然辛苦但他並不後悔，如今雙金到手，他已經了無遺憾，現階段把目標設定在「傳承」，未來想開道館，指導喜歡跆拳道的小朋友，希望一棒接一棒繼續把跆拳道發揚光大。

除了跆拳道品勢，輔英科大的其他運動項目表現也相當傑出，謝馨慧奪得田徑撐竿跳銀牌、許庭瑄獲空手道對打第3量級銀牌、張殷齊跆拳道對打54公斤級銀牌、鍾承凱拿跆拳道對打87公斤級銀牌。

(中時 )