幼兒園負責人猥褻小護士媳婦 嚷：幫我生小孩

39歲呂姓護理師9日聲淚俱下出面指控，4年前嫁進在北桃園鬧區經營幼兒園有成的楊家，孰料去年9月81歲的公公竟對她伸鹹豬手，趁無人在家時環抱她，掀起上衣抓胸，高喊：「幫我傳宗接代」3度硬把她拖進房間，她趁隙逃脫卻從此活在恐懼中，事後搬離，孰料楊家人竟想隻手遮天，案件已進入司法，站出來是希望踢爆楊家人假面具。

39歲呂姓護理師9日在律師林鈺雄陪同下，聲淚俱下出面指控遭81歲的公公上下其手。(蔡依珍攝)

呂姓護理師說，2016年5月嫁進楊家，隔月就在楊家經營的幼兒園擔任護理師，同年有孕，無奈死胎引流，不久幼兒園會計離職，她接下身兼2職，常工作加班到半夜，因丈夫負責採購要早起，夫妻開始分房睡，但感情依舊。

孰料去年9月底，8旬公公眼睛開刀，她受婆婆之託2個小時就返家幫忙公公點眼藥水，沒想到下午3點返家後，公公態度有異，先硬要餵她吃蘋果，又趁她洗碗時從後頭「熊抱」強吻，伸出狼爪襲胸，還嚷著：「來嘛！幫我們家傳宗接代！」硬要把她拖進房間，她高喊不要掙脫反抗，又3度被環抱襲胸強吻，連忙逃離現場。全案是因呂女赴醫院就診時爆發，醫院依規定通報。

(中時 )