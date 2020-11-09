高雄三民區一間市立高工9日發生男學生在校溺水事件，該生上游泳課測驗時，不明原因突然沉入水中，在旁的師生及救生員見狀後合力對他進行搶救，但救護人員到場時，男學生已無生命跡象，立即送往高醫搶救，目前裝葉克膜救治，心跳回穩，已轉加護病房觀察，但尚未恢復意識。

據了解，該生平時會游泳，當時正在游泳課時進行50公尺測驗，共有另外4位同學與他同時進行泳測，而該名溺水的男同學是同組中游最慢的學生，其他人已經先行抵達終點，未上岸在池內幫他加油打氣，但該生卻在終點前1公尺的T字標線附近突然無預警沉入水中，溺水處水深110公分。

與他同組的4位見到他沉入水中後，便立刻將其拉出水面並合力將他扶上岸，師長及救生員也急忙到場為該生進行脈搏、心跳測試，一開始還可以測得脈搏，但情況卻急轉直下，脈搏及呼吸漸漸轉弱，緊急請校醫到場時，脈搏已經時有時無，立刻對他實施心肺復甦術，並撥打119請求救護人員協助。

校方表示，救護人員接手時，學生已經沒有生命跡象，由學校教官陪同送往高醫進行急救，並立即通知家屬及教育局前往醫院關心，該生到院急救後，目前已經恢復呼吸、心跳，並裝葉克膜救治中，但仍未脫險。

校方表示，他們已經保全游泳池的監視器畫面，將進一步彙整相關人員的說法，以還原、釐清實際發生狀況。

(中時 )