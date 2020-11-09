屏東縣長潘孟安（左）特地到場給予新人祝福。（林和生攝）

知名舞蹈藝術家KIMIKO林睿君與另一半王家玄，9日選在屏東教會舉辦婚禮，特別回到屏東家鄉，同時也是KIMIKO父母當年結為連理的見證處，在這充滿兒時回憶的地方，攜手展開人生另一段旅程。

結婚典禮前，KIMIKO與王家玄搭乘禮車抵達現場，由LinLi Boutique為KIMIKO量身打造的禮服首度曝光，兩穿式白紗設計，上身平口抹胸使用扇紋蕾絲剪裁設計而成，自握柄開始慢慢向扇面展開的圖樣，意味著未來有無限希望的意義。

搭配同樣材質製成的短版披肩，不同於傳統新娘白紗的薄透輕紗設計，讓KIMIKO展現芭蕾舞伶婀娜優美的靈魂及身段。

新人KIMIKO林睿君、王家玄，與Ｋ爸、Ｋ媽溫馨擁抱。（林和生攝）

王家玄在交換誓詞時深情表示，從沒想過婚姻的我，突然間在冥冥之中有一股不可思議的第六感告訴我，「就是你了」；談起第一次到屏東跟Ｋ爸Ｋ媽見面時，在餐廳講著講著就自己感動的哭了，結果Ｋ爸爸竟然說了ＯＫ，還好不是說ＫＯ。現場賓客瞬間會心一笑。

KIMIKO也想起對方求婚時說，「對不起我來晚了，你就不用再這麼勇敢，現在開始我會陪著你面對未知的一切，我會保護你，讓我們一起好好過接下來的每個日子好嗎？」說到感動處，眼淚悄悄滑落。

新郎王家玄緩緩揭開新娘KIMIKO面紗。（林和生攝）

KIMIKO說，我以前常常想，找到那個傳說中一定會有一天遇到的真愛，究竟是什麼樣的感覺？「我們現在知道了，就是抓到寶的感覺」，最重要的是你懂得我心裡所有的孤獨和追求，讓我終於可以卸下盔甲，像著單純孩子，放心說出自己的渴望，放手追求自己的夢想。

屏東縣長潘孟安在繁忙行程當中也特別出席給予新人祝福，南下共襄盛舉的親友還包括momos march創辦人盧南君、公關教主于長君、Dior台灣區總經理陸嘉林、知名造型師劉大強、金鐘製作人崔長華等人。

(中時 )