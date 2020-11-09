入圍本屆金馬獎六項大獎，由資深剪接大師廖慶松與徐若瑄合力監製，新銳導演許承傑執導，集結「全民阿嬤」陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等金獎陣容的電影《孤味》終於在上週五(11／6)正式上映，儘管面臨破億強檔《鬼滅之刃》劇場版的強大壓力，《孤味》依舊靠著持續發酵的超強口碑催出亮眼的票房佳績，上映首週末全台熱賣1800萬，並奪下全台新片票房冠軍！

電影中充滿台灣人情味的劇情引發觀眾共鳴，社群媒體上也遍布眾多名人、影評及觀眾們的好評推薦：「看到一半驚覺怎麼椅子在動，原來是隔壁哭到發抖。」、「每一個演員都演出靈魂，謝謝你們！」、「充滿人性色澤的暖心佳作！」

陳淑芳以《孤味》入圍本屆金馬獎最佳女主角。(威視電影提供)

此外，電影公司也公布了影迷們敲碗許久的電影主題曲〈孤味〉MV，這首入圍本屆金馬獎最佳原創歌曲的〈孤味〉由音樂奇才柯智豪作曲、林逸心作詞，並巧妙地找來片中飾演兩代秀英的陳淑芳及于子育所演唱，最後再由飾演丈夫伯昌的龍劭華加入合唱，三人充滿情感的歌聲在片尾出現時，讓一票觀眾在電影院中淚腺失守，感動直呼：「哭得淚如雨下！」而身為三人之中唯一歌手的于子育表示，這是她首度為電影獻唱主題曲；此外，以清亮嗓音而為人所知的于子育，更在這首歌中突破自己的「低音恐懼」，以低沉而溫柔的方式獻唱，連錄音室老師聽完後都數度落淚！談到〈孤味〉主題曲，于子育坦言第一次聽到demo帶時便深受感動，並形容：「這首歌道盡『秀英』這角色的喜怒哀樂，歌詞蘊藏了很多人生中的酸與苦，就好像喝了一杯檸檬原汁，感覺很酸，但喝完又還想喝的感覺，真的很喜歡！」

(中時 )