Yahoo奇摩電商雙11正慶活動今(9)日正式起跑。雙11消費狂潮買氣旺，帶動Yahoo奇摩購物中心暖慶訂單年增3成、快速到貨單日訂單翻倍漲，尤以手機/電玩遊戲、精品、美妝品類動能最佳。盤點Yahoo奇摩購物中心雙11熱銷榜，醫療口罩銷量奪冠、realme手機每2分鐘賣出一支業績稱王！平台今年雙11啟動會員升級計畫，推出Yahoo聯名卡及無卡分期2.0、首度打造雙11主題曲MV；迎接5G時代來臨，今年雙11科技創新體驗再進化，領先全台電商首推AR科技虛擬時尚秀，並將於11/10下午1點在Yahoo TV首播，直播中將祭出1111購物金及三星Galaxy Note 20 Ultra手機好康大放送！

雙11戰情升溫，除祭出Yahoo聯名卡筆筆消費最高6%回饋無上限外，Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩拍賣聯手再推雙11正慶眾多超殺好康，包括「挑戰平台全年最低價」、「祭36%高額回饋」、「0元清空購物車」、「天天抽1111超贈點」、再加碼「豪華郵輪環島遊」、「台北新板希爾頓酒店總統套房1元起標」、「萊爾富超取免運」優惠大放送，讓消費者超享受！

Yahoo奇摩購物事業群副總裁蔡伯璟表示：「挾『媒體電商』與『科技創新』優勢，繼領先電商業界運用AI、邊緣運算推出個人化首頁、以圖找圖、拍立購等服務後，Yahoo奇摩購物中心亦深耕與品牌間的多元合作，攜手Roots跨界首推AR直播，透過AR與動態捕捉(Motion Capture)技術，為品牌創下業績增長近5倍的好成績；今年雙11科技創新再進化，結合Yahoo奇摩媒體平台，不僅推出個人化『雙11好好買市集』新聞特輯，更推出『AR科技虛擬時尚秀』，運用AR與3D建模技術，建構虛實整合場景，並在直播中與消費者互動送好康，讓消費者即看即買、即時互動享優惠，零距離體驗新一代沉浸式創新內容。我們將持續結合媒體、科技與電商的綜效優勢，打造讓消費者更好買、更好逛的網購平台！」

Yahoo奇摩拍賣今年深耕「消費體驗」、「跨境電商」、「跨業結盟」三大營運方向，促動平台賣家數年增2成。透過可一對多發送訊息的「粉絲通」無縫整合「折扣碼」推播設定，與集結超過4千位直播賣家的競標頻道，讓消費者盡享挖寶樂趣；而疫情下跨境電商需求湧現，攜手Yahoo! JAPAN拍賣與Buyee的代購平台，擁有超過6千萬件日本夯品，促動跨境業績年增3成，11/9-11/15雙11期間更祭出消費滿額不限次數5%現金回饋無上限！因應消費者需求，今年推出免運頻道，匯聚數千萬件免運商品，更與萊爾富跨業結盟推出月月快閃免運活動，促動免運訂單年成長2.5倍，觀察免運消費數據發現，居家小物、美容保養、美食特產三大品類最受消費者青睞！

Yahoo奇摩購物中心雙11暖慶業績開紅盤、訂單年增3成，平台熱銷榜由醫療口罩銷量奪冠、日銷破千盒，realme手機每2分鐘賣出一支業績稱王，並創下約每半小時賣出一台機車的好成績！消費者趁優惠入手生活、美妝用品，帶動平台快速到貨訂單較2019年同期翻倍成長，延續此波買氣，Yahoo奇摩購物中心即日起至11/15推出《11.11購物節》好康優惠，祭出期間限定「挑戰平台全年最低價」活動，強打最高回饋36%、刷Yahoo聯名卡筆筆消費最高6%回饋無上限、全站消費單日滿5,000元送550購物金，11/11再抽111名幸運消費者可以0元清空購物車。

Yahoo奇摩超級商城雙11暖慶首日大家電、美食、保健類成長動能佳，業績年增3成 ，11/9-11/12再推《11.11超豪買節》正慶活動，祭出破盤品限搶1折起、消費滿 1,111元抽1,111超贈點(1點=1元)，11/11下單滿1,111元加碼再抽豪華郵輪環島遊(市價6萬元)！Yahoo奇摩拍賣雙11暖慶男性精品服飾業績亮眼年彈跳1.2倍，首三日單店羽絲絨被銷售近2,000件！平台於11/9-11/11續推《1起買1起玩》正慶活動，攜手台北新板希爾頓酒店於11/11中午12點首度公益直播總統套房(市價12萬) 1元起標，還可抽酒店餐券等好禮，結標金額將全數捐贈家扶基金會，同時雙11期間消費滿111元還可抽酒店豪華套房(市價12,800元)；另加碼下單滿99元享萊爾富免運優惠，讓消費者一起買、一起玩、一起度假去！

(科技)