台中市陳姓男子不滿女兒被徐姓男友拍裸照，怒找徐父揚言恐嚇要剪掉徐男生殖器，徐父帶徐男出面賠罪，陳出動家人拳打腳踢、並將徐男帶到廁所大拍裸照，要「一樣拍回來，才公平」，事後，徐家等人提告。台中地檢署依恐嚇、傷害等罪起訴陳男1家4口等人。

起訴書指出，49歲的陳男與妻子42歲沈女，育有2男1女，均已成年。陳家女兒與徐姓男子交往，陳女在去年2月間與徐男相約翹家，陳男去年2月23日打電話給徐父，揚言恐嚇要將徐男的生殖器「剪掉」。

徐父隔天帶著徐男出面，向陳家人道歉。陳男叫2名兒子教訓徐男，除了拳打腳踢外，還叫兒子把徐男帶到廁所拍裸照，要「一樣拍回來，才公平」，不過，陳妻看到徐男裸照不滿意，叫2名兒子再重拍後，才放過徐家父子。

陳男隔天約徐家父子再次討論相關情事，得知女兒裸照被流出傳給劉姓男子，要求通知劉男到場，經檢視劉的手機證實有女兒裸照後，陳男找兒子及1名申姓友人持棍棒毆打劉男，致骨折、腦震盪及多處擦挫傷。

案經徐家父子及劉男提告，台中市警方循線通知陳家1家4口及申男等人到案。台中地檢署今天依涉嫌傷害、恐嚇及妨害自由等罪起訴陳家等人。

(中時 )