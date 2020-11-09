脊髓損傷者全國運動大會14日起將於屏東仁愛國小舉辦，屏東縣長潘孟安（左二）為選手加油打氣。（林和生攝）

脊髓損傷者全國運動大會14日起將於屏東市仁愛國小舉辦，為迎接超過400位脊髓損傷運動員，屏東縣政府特以全中運規格，以「POWER UP平等融合力量無限」為主軸，設計主視覺、拍攝宣導影片，更打造溫馨共融的選手之夜，期待眾家好手在輪椅上揮汗競技、爭取榮耀。

長期關注身障者社會參與權益的屏東縣長潘孟安指出，過去陸續邀請身心障礙者到墾丁浮潛、大鵬灣體驗輪椅攀繩、海中漂浮及手搖單車騎乘，還在設計展中讓他們嘗試參加走秀，所有活動目的是可望打造全人友善共融環境，積極鼓勵身障者社會參與。

為讓選手能體驗不一樣的選手之夜，主辦單位邀請趙傳、周蕙、蕭煌奇等藝人輪番獻唱，更增加視障鋼琴家黃裕翔、小蝦米視障人聲樂團、輪椅舞者郭文生與黃薏蓉現場演出，還特別架設可容納300台以上輪椅的無障礙觀賞木棧平台。

潘孟安特別感謝屏東大學及屏科大近120位學生支援志工服務，屏大特教系更是全班出動，希望讓所有選手感受屏東多一度的熱情。副總統賴清德也擔任活動代言、並拍攝宣傳影片，為挑戰極限、創造生命價值的脊髓損傷者運動員加油喝采。

11年前遭鐵捲門砸傷的楊伊宸，期間歷經下半身癱瘓、離婚等巨變，曾經想要結束生命，但為母則強，加上其他病友鼓勵，讓她開始接觸單項運動，此次代表屏東縣參加輪椅競速項目，她站出來鼓勵正陷入人生幽谷的病友，「堅持面對、永不放棄」，世界其實比想像中的還寬廣。

(中時 )