經濟部長王美花（左）9日與立法院經濟委員會到高雄考察，與高雄市長陳其邁（右）及高市府、中央官員座談。（柯宗緯攝）

立委賴瑞隆（左二）9日偕同立法院經濟委員會到高雄考察，經濟部長王美花（右二）、高雄市長陳其邁（右）及中央、高市府官員座談。（柯宗緯攝）

立法院經濟委員會9日到高雄考察，聚焦高雄軟體園區二期開發案，高市府瞄準中油「特倉三」土地，目標6年內完成全區開發。高雄市長陳其邁籲請經濟部帶頭主導開發及營運，但後續還得克服約90億預算及環評等問題，經濟部長王美花允先成立專案小組，盡速評估辦理。

高雄市副市長羅達生指出，高雄軟體園區進駐312家廠商，土地目前出租率100％，即將面臨缺地問題，體感互動科技團隊有意進駐高雄，如研華、技嘉科技、泓格科技等，新創基地空間不足難以群聚。

羅達生建議，經濟部立即啟動高軟園區二期開發，預定地在中油特倉三約5.7公頃土地，中油可與加工出口處簽約合作開發，高軟二期至少得在2年內完成至少1棟建築物，以供5G AIoT業者進駐，並在2026年底完成全區開發。

加工處長黃文谷回應，大致可參照來做，但實際得深入討論，所需經費約8、90億元，還不一定能編進前瞻計畫，還得籌措這筆預算，另若要開發，環評需高軟一、二期整體討論。

陳其邁指出，5G AIoT是這幾年發展關鍵，先讓廠商進去，才能愈做愈大，達到群聚效果，因此由經濟部來主導合作開發案，高市府會全力配合，拜託中央超前部署，把園區規畫做好。

王美花提到，經濟部將組團隊與高市府對接，以最快時間討論利弊，哪個方案最可行，結論是盡快來做。立委賴瑞隆表示，中油特倉三位在高軟跟展覽館中間，地點絕佳，未來挹注國家資源，發展力道更強，而市府提出的4點建議列入考察決議中。

(中時 )