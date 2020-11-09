美國總統大選後，白宮主人換人做，萊豬進口台灣議題備受關注，而國民黨也秀出反對萊豬進口民調，並砲轟民進黨押錯寶，並和綠營隔空交火。不過，資深媒體人韋安認為，不論當美國總統，台灣開放萊豬進口已成定局。

國民黨今(9)日召開記者會稱民進黨政府押錯寶，並指出有六成民眾盼暫緩美豬進口。而民進黨發言人顏若芳則表示，美國總統大選甫底定，國民黨竟能「超前佈署」在大選結束前就做出民調結果，明顯「先射箭後畫靶」，政治操作動機毫不遮掩。

對此，韋安今在臉書上表示，「其實，誰當美國總統都一樣，萊豬進來已成定局。」並指出，拜登可以推翻川普許多決策，但前提是不會「違背美國利益」。

網友們也留言回應，「只要自己堅持拒吃毒，誰能逼你吃？民主國家，沒有誰能強迫任何人，尤其是有毒的萊豬！」、「龐大共利結構」、「請看俺寫的萊劑美豬、川普下課、九二共識，誰說美豬非吃不可？」

此外，對於開放萊豬進口議題，日前衛福部長陳時中受訪時則表示，目前為止都沒有重與美方談判萊豬進口的打算。

其實，誰當美國總統都一樣，萊豬進來已成定局。 拜登可以推翻川普許多決策，但前提是不會「違背美國利益」。 由韋安發佈於 2020年11月8日 星期日

(中時新聞網)