「公權力無特權？」台中市四分局傳出有所長在民防餐會上，因義警分隊長的女兒酒駕被查獲還上銬，義警分隊長不滿在餐會上，狂飆該派出所的所長，所長委屈到當場落淚，該所的員警跳出來替主管抱屈；卻引起另一所的民防幹部嗆聲，兩派出所互摔酒杯、大罵三字經，場面相當難堪、混亂。

四分局表示，案經現場分局幹部立即介入制止，分局長現場前方主桌距離爭議地點尚有20米之遙，見狀立即指示分局幹部，對於同屬協勤民力妥適說明該案件處理經過，表示警方均依法取締，同仁均無偏袒或委屈之處，對外界傳聞該事件現場本分局放任未積極處置容極大出入。

台中第四分局於10月底於餐廳舉辦民防餐會。席間A派出所民防分隊長因女兒酒駕酒測值0.79遭警方查獲並移送。該民防分隊長於餐會間質問查獲酒駕的該所所長；民防分隊長認為年捐上百萬元的會費，竟未受禮遇；不但在席間狂飆該所所長，甚至傳出該所長聲淚俱下「我錯了！我請辭。」

這一幕民防分隊長飆派出所長場景被其他派出所的民防幹部看到，跳出來替所長嗆聲「有錢就了不起嗎？」兩個派出所民防幹部直接在現場，髒話互飆、摔酒杯等，場面一度混亂，所幸被現場人員駕開。

事情曝光後，台中市四分局公關室也發聲明澄清，表示該民防分隊長是向取締的派出所主管了解取締過程，並非責難。該派出所長會聲淚俱下？主要是因「有感A民防分隊長長期對警察工作貢獻，雖依法處理但仍感到尷尬，不禁兩行眼淚流下此時；B民防分隊員誤解，進而與A民防分隊隊員產生口角。」

四分局澄清說，外傳有員警不滿分局長坐視不理？因事發桌次與分局長的主桌有20米之遙，加上現場吵雜混亂；事後有指示分局幹部對於同屬協勤民力妥適說明該案件處理之經過，警方均依法取締，同仁均無偏袒或委屈之處，對外界傳聞該事件現場分局放任未積極處置有極大出入。

(中時 )