北市王姓男子上月欲將家用垃圾丟棄在行人專用垃圾桶，被北市環保局2名稽查員發現，要王配合調查，王竟闖紅燈衝過馬路，不慎自摔倒地被休旅車輾過撞死。駕駛被依過失致死罪嫌送辦，2名稽查員則被家屬提告。對此，律師林智群分析，初步看駕駛來應該沒有肇責；而巡查員也不需要為此事負責。

針對這個事件，林智群在臉書發表3點分析：

「1.那個影片顯示了民眾闖紅燈過馬路跌倒，以『魚躍式』方式倒地，倒地後車子就來了，任何駕駛在這樣情況下根本沒辦法反應，只能說駕駛真的很倒楣，車子損壞了，還要跑法院，不過這個駕駛初步看起來應該沒有肇責。

2.至於巡查員，他只是要開單，並沒有對民眾進行任何脅迫，是合理執行公務，民眾自己拔腿就跑、闖紅燈過馬路的行為，是民眾自己的決定，那個結果不是巡查員開單造成的（詳見3），所以巡查員不需要為這個事情負責。

3.為什麼說那個結果不是巡查員造成的？有人會問說，沒有巡查員開單，民眾不會死，怎麼沒關係？法律上的因果關係，有兩個要件：

（1）沒a這個事情，不會產生b結果，

（2）有a這個事情，通常會產生b結果，

沒有巡查員開單，民眾是不會死，但「開單」不是「開槍」，一般情況下是不會導致人死掉的，法律要求的，是要大家不要做高風險事情（開槍），至於無風險行為（開單），並不是法律禁止的行為，法律不能因為後面產生的結果（民眾死掉）不好，就處罰巡查員前面的開單行為，因為那個結果（民眾死掉），不是「開單行為」提高的風險導致的，而是「民眾自己拔腿就跑闖紅燈」這個行為導致的。

(中時新聞網)